Halit Kıvanç'tan üzen haber: Ertem Şener duyurdu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:27

Spor spikeri ve 'Var Odası' programının sunucusu Ertem Şener, geçen akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu. Şener, Kıvanç için dua istedi.

"KİMSEYİ TANIMIYOR KONUŞAMIYOR"

Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit Abimizin, ustamızın. ‘Mümkün değil şu an’ dedi ve ekledi; ‘Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.’ Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabii ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.”

PELE İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK GAZETECİ



Kıvanç, 18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski maç sunucusu ve gazeteci olan Halit Kıvanç, Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından biri.

Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

1983'TE SPİKERLİĞE VEDA ETTİ

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.