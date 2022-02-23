Halit Kıvanç'tan üzen haber: Ertem Şener duyurdu
Usta gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın sağlık durumu kötüleşti. Kıvanç ile ilgili gelişmeyi duyuran 'Var Odası' programının yorumcusu Ertem Şener, 97 yaşındaki Kıvanç'ın eşinin "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" sözlerini aktardı.
Spor spikeri ve 'Var Odası' programının sunucusu Ertem Şener, geçen akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu. Şener, Kıvanç için dua istedi.
"KİMSEYİ TANIMIYOR KONUŞAMIYOR"
Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:
“Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit Abimizin, ustamızın. ‘Mümkün değil şu an’ dedi ve ekledi; ‘Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.’ Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabii ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.”
PELE İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK GAZETECİ
Kıvanç, 18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski maç sunucusu ve gazeteci olan Halit Kıvanç, Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından biri.
Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.
1983'TE SPİKERLİĞE VEDA ETTİ
Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.
Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.
İlgili Haberler
- Halit Kıvanç'ın sağlığı ile ilgili oğlundan açıklama
- Spiker Ertem Şener'in tahmini, Beşiktaş taraftarını kızdırdı
- Ertem Şener'e Twitter'da büyük şok
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Türkiye kur krizi yaşayacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
- 'Hayvanlarıma saldırdı' iddiasıyla, köpeği tüfekle vurdu
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!