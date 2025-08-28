Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar: Mangal başına geçip dümeni bırakmışlar!

Türkiye, günlerdir iş insanı Halit Yukay’ın (43) şüpheli ölümünü konuşuyor. 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açıldığı teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu. Cesedin çıkarılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma dosyasında ‘Arel-7’ adlı kuru yük gemisinin 4 Ağustos’ta Çanakkale’den aldığı çimentoları Kocaeli Limanı’na götürmek için yola çıktığı, Marmara Adası civarından geçerken bir sarsıntı geçirdiği yer aldı. Yine dosyaya göre, mürettebat güverteye koştu ve geminin 2. kaptanı ve ‘süvari’ denilen gemi görevlisi de oradaydı. Herkes hep birlikte denize baktı.

"GÖRDÜM, BİLGİ VERMEDİM"

‘Usta Gemici’ sıfatını taşıyan Metin Sarı (50), o anları anlattığı ifadesinde "Çanakkale Boğazı’nı çıktıktan sonra 08.00’de vardiyamı teslim etmiştim. 16.30’a kadar geminin baş üstünde boya yaptım. Sonrasında yemek hazırladık. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2. kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları ‘süvari’ beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim…" dedi.

"MANGAL YAPIYORDUK"

Bir diğer ‘Usta Gemici’ İsa Alazoğlu ise öğleden sonra izinliydi. Alazoğlu, 7 Ağustos’taki ifadesinde, "Saat 16.00 sularında mangal yapacaklarını söylediler. Mangalımız sancak kıç tarafındaydı. Hazır kesilmiş odunlarla tavuk için ateşi yakmaya başladım. Sancak tarafta su üzerinde dönmüş tekne parçaları gördüm. Aşağı yemekhaneye gittim. Tüm personel güverteye çıktı. 17.20 sularında gemi ilerledikten sonra sancak taraftan manevra yaptı. Baş tarafa 2. kaptan ve Metin isimli usta gemici gitti. Telefonla kayıt aldığını gördüm. Gemi etrafında 500-600 metre uzaklıkta döndü ve tekrar rotasında devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm, gemi devam etti. Haber vermedim çünkü süvari beyin haber vereceğini düşündüm" diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ HERKES 'ŞÜPHELİ'

Gemide soruşturma altında olan 9 kişiden kaptan ve ikinci kaptan ‘taksirle ölüme sebep olmak’ diğer mürettebat da ‘suçu bildirmemek’ ile suçlanıyor. Kazanın sebebine dair en güçlü şüphelerden biri kaptanın ‘otomatik kaptan’ sistemini açarak yerini terk etmesi ve yerine gözcü de bırakmamış olması görülüyor. Kaptan C.T. ifadesinde ‘Gözcü’ ve yardımcısının kaza saatlerine ‘yemeğe indiğini’ anlatmıştı.

"KAPTAN EŞİMİ SUSTURDU"

Soruşturma dosyasına 112 Acil Yardım servisine yapılan bir ihbarın tutanağı da girdi. Bu tutanağa göre mürettebattan birinin eşi, 112’yi aradı ve "Eşimin çalıştığı gemi bir yere çarptı ama eşim kaptan tarafından susturuldu" dedi. Bu ihbar tutanak altına alındı ve soruşturmayı yürüten birimlere ulaştırıldı. Savcılık bu ihbarı yapan kişiyi buldu. Gerçekten de gemideki mürettebattan birinin eşiydi. Ancak ifadesinde bu tutanaktaki beyanlarını kabul etmeyerek, "Yanlış anlamışım, doğru değil" dedi.