Halk 51’inci defa ‘Millet iradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde… CHP lideri Özgür Özel, Sinop'ta!

CHP'nin İBB operasyonları ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerin 51'incisi Sinop’ta gerçekleşiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin bir önceki 27 Ağustos'taki Beyoğlu mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalara, operasyonlara ve engellemelere rağmen mitinglerini sürdüren CHP bugün de Sinop halkıyla bir araya geliyor. İmamoğlu’nun mektubunun okunması beklenen mitingde CHP lideri Özgür Özel Sinoplulara seslenecek.

Ayrıntılar Geliyor...