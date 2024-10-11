Halk Eğitim Müdürü makam odasında intihar etti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında intihar etti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı.
İddiaya göre, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu.
Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu.
Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #AKÇAKAle #Devlet hastanesi #halk eğitim
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