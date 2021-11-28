Halk Ekmek mobil araçları sahaya çıkıyor

28 Kasım 2021 Pazar, 16:43

Ekmek fiyatlarını un stokları bitene kadar 1 lira 25 kuruştan satacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, günlük ekmek üretiminin 1 milyon adede çıkarıldığı, mağduriyetlerin önüne geçmek için ekmek alımlarının 10 adetle sınırlandırılacağı, mobil araçların yoğunluğun fazla olduğu ilçelerde sahada hizmet vereceği ve ek personelin hem fabrikada hem de araçlarda çalıştırılacağı belirtildi.

Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekmeğe ulaşımlarını kolaylaştırmak ve mağduriyet yaşamalarını engellemek için 29 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere şu yeni önlemleri devreye sokacak: