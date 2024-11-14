Halk Erdoğan gibi düşünmüyor: İsrail Türkiye'ye saldıracak mı?
MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı ankette halka 'İsrail'in Türkiye'ye yönelik askeri bir saldırı yapmasını bekliyor musunuz?' sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 60.7’si ‘hayır’ cevabını verdi.
MetroPOLL Araştırma Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştığı ankette 'İsrail'in Türkiye'ye yönelik askeri bir saldırı yapmasını bekliyor musunuz?' sorusunun cevabını aktardı.
Soruyu yanıtlayan katılımcılardan yüzde 60.7'si 'hayır' cevabını verirken, yüzde 32.7 ise 'evet' şeklinde yanıtladı. Yüzde 4.6 da 'fikrim yok' yanıtını verdi.
Öte yandan ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 57.4'ünün 'hayır' cevabını vermesi dikkat çekti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'in seçmeninin ise yüzde 58.7'si 'hayır' şeklinde yanıtladı.
Hakın büyük çoğunluğu İsrail’in Türkiye’ye yönelik askeri bir saldırı yapmasını beklemiyor. pic.twitter.com/EFwOygUgYG— Ozer Sencar (@ozersencar1) November 14, 2024
Etiketler: #MetroPOLL Araştırma #türkiye #israil
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