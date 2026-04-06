Halk İskelesi yıkılıyor

Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde binlerce insanın buluşma noktası olan Halk İskelesi, beş yıl atıl kaldıktan sonra Atakum Belediyesi tarafından onarılarak 25 Temmuz 2024 tarihinde yeniden yurttaşların hizmetine açıldı. Ancak iskele hakkında demirleri korozyona uğradığı ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararda iskele için imar barışı başvurusu yapılmadığı için yıkılması gerektiği bildirildi. Ancak Atakum Belediyesi yıkım konusunda yeterli ekipmanı olmadığı gerekçesiyle “Yıkamayız” şeklinde görüş bildirirken yıkım işlemlerine Samsun Büyükşehir Belediyesi başladı