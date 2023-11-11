Halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsü yaya geçidindeki 2 kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yayalardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:31
Halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
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Feci kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden yolun karışasına geçmeye çalışan, Ç.K.(48) ve F.Ç’ye, kırmızı ışık ihlali yapan E.A. idaresindeki 41 J 0061 plakalı halk otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ç.K. ve F.Ç’e yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi şans eseri yoldan geçen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yarlılar, ambulanslara Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Öte yandan, aracıyla kaza yerinden uzaklaşan halk otobüsü sürücüsü E.A.’nın karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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