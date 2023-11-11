Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 08:23

Güncelleme: 11.11.2023 - 08:52

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda; saat 08.00'da Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.