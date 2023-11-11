Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsü'nün 6 seferinin iptal edildiğini duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda; saat 08.00'da Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
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