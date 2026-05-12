Halk Tv’de bir ayrılık daha: Gökmen Karadağ da veda etti

Halk TV’de istifalar art arda devam ediyor. Bu akşam Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk Tv canlı yayınına katılarak, kanaldan istifalara ilişkin konuşmuştu. Mahiroğlu'nun açıklaması ardından Gökmen Karadağ da Halk TV'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden, kanalın hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Karadağ, "Hoşça kal@halktvcomtr" dedi.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programı yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" demişti.

Ardından 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, kanaldan ayrıldığını, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" ifadeleriyle duyurmuştu. Ardından Buket Güler de kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Gözde Şeker ve Remziye Demirkol da istifa eden son isimler olmuştu.