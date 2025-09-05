Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

5.09.2025 12:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Sessiz sedasız Halk TV'den ayrılmasıyla gündeme gelen gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu.

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kanalla yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu.

T24'ün edindiği bilgiye göre Küçükkaya, TV100 ile anlaştı.

"KARŞILIKLI MUTABAKAT" DEMİŞTİ

Küçükkaya Halk TV'den ayrılması hakkında "Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" demişti.

Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #İsmail Küçükkaya #TV100