Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni programı...

Halk TV'den ayrılan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu.
Küçükkaya, tv100 ile anlaştı. Küçükkaya'nın yeni yayın döneminde tv100'de sunacağı programa ilişkin kanaldan bir video tanıtım yayınlandı.
PROGRAMIN ADI "YENİGÜN"
Küçükkaya, yeni adresinde Yenigün isimli programı sunacak.
Program, hafta içi her sabah 08.00’de yayınlanacak. Küçükkaya'nın programı 29 Eylül Pazartesi başlayacak.
NE OLMUŞTU?
İsmail Küçükkaya hakkında eylül ayının başında da tv100 iddiaları gündeme gelmiş ancak yalanlanmıştı.
2013'ten 2022'ye kadar FOX TV'de sabah bültenlerini sunan Küçükkaya, 2022'de Halk TV'ye geçmişti.