Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi! Gazetecilerden tepki yağdı: 'İstifa' kararı geldi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:55

Halk TV'de "Rasim Ozan Kütahyalı" krizi çıktı.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla, gündemin 1 numaralı maddesi haline gelen "İmralı" sürecine ilişkin Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan bir söyleşi kanalın YouTube hesabından yayımlandı.

"Öcalan eve çıkmayı reddetmiş" başlıklı yayın, kanalın sosyal medya hesaplarından da "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" anonsuyla duyuruldu.

O RÖPORTAJA TEPKİ YAĞDI

Kütahyalı'ya mikrofon uzatılması, yıllardır Halk TV'de program ve haber yapan gazetecilerin tepkisini çekti.

Aralarında gazetemiz yazarlarının da bulunduğu gazeteciler, sosyal medya hesaplarından eleştiri mesajları paylaştı.

AĞIREL: "İLKELERİME TERS DÜŞMEKTE"

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haftada bir #KaydaGeçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir."

PEHLİVAN: HERKESLE TEMAS KURABİLİRSİNİZ AMA...

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Barış Pehlivan da, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla Kütahyalı röportajına tepki gösterdi.

Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:

1- Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafya ile de tetikçiyle de görüşülür… Bu açıdan Kütahyalı ile söyleşi yapmakta, temelde sorun görmüyorum.

2- Bununla birlikte, gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Yani herkesle temas kurabilirsiniz ama mesafenizi de ayarlamalısınız.

3- Halk TV YouTube kanalının söyleşisinde, söyleşi yapılan Kütahyalı’nın aslında kim olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu çok üzücü.

4- Genç muhabir arkadaşımız bilmeyebilir. Lakin Halk TV’de onu bilgilendirecek, yakın tarihi hatırlatacak çok deneyimli isimler var.

5- Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin.

6- Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir.

7- Misal, eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. “Önemli bilgileri siz verdiniz” gibi Kütahyalı’ya hak etmeyecek sözler söylemek Halk TV mikrofonuna yakışmaz.

8- Halk TV, bu toprakların yüz akı bir televizyon kanalıdır. Sahibinden stajerine kadar bu ülkenin en namuslu insanların omuzunda yükselmiştir. Bu birikime ve bu emeğe yakışmayan bir söyleşi olmuş.

TERKOĞLU: HAFIZAMIZ YAŞAM KADAR GÜÇLÜ

Pehlivan'ın fikirlerine katıldığını belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Barış Terkoğlu da, X'ten şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Barış Pehlivan ile hemfikirim. Altına imzamı atarım. Yaşanmışı tarih yapan insanın aklında biriktirdikleridir. Ne mutlu ki hafızamız yaşam kadar güçlü."

SOYKAN: HALK TV LOGOSUNUN ALTINDA GÖRÜNMESI BENI ÜZDÜ

Gazeteci ve Halk TV programcısı Timur Soykan da, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü" tepkisini dile getirdi.

KALKANDELEN: MİDEM BULANDI

Halk TV'nin röportajına tepki gösteren isimlerden biri de, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Yayın Kurulu Üyesi Zülal Kalkandelen'den geldi.

Kalkandelen, X'ten yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Halk TV, şimdi de Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile röportaj yapmış. Şaşırmadım. Bana göre laik cumhuriyeti ödünsüz savunan gerçek bir muhalif TV kanalı kalmadı. Öcalan açılımıyla maskeler düştü. Gazeteci herkesle görüşür denilerek normalleştirilecek bir durum değil bu. Bağlantı vererek yayılmasına yol açmak istemiyorum. Midem bulandı."

KÜTAHYALI'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışılan röportajla ilgili sözleri ise şöyle:

"En meşhur CHP’li siyasetçilerden birinin demin beni arayıp ifade ettiği tabirle Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj içinde söylenenleri dikkatle dinleyin… Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın… 150 kilo göründüğüm berbat kadrajdan ötürü de Halk TV’ye kırgınım :)"

SERPİL YILMAZ İSTİFA ETTİ

Gelişmelerin ardından halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahyalı, "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serpil Yılmaz'ın halktv.com.tr'deki son yazısı bugün "AK Parti’nin BM’de Aile Diplomasisi" başlığıyla yayımlanmıştı.