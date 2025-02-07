Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı canlı yayında isyan etti: '1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum'
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır hiç nafaka ödemediğini söyledi. Alçı, canlı yayında isyan etti.
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği iki yıl önce sona erdi.
Alçı, Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Gazeteci Alçı, katıldığı TV100'deki programda Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini söyledi.
"BU ÜLKEDE HUKUK VARSA BEN NEDEN MAĞDURUM?"
Alçı, "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" dedi.
Etiketler: #nafaka #rasim ozan kütahyalı #Nagehan Alçı
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