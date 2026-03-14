Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde maliyet 14 kat arttı: ‘Hızlı Tren nerede?’

CHP’li Ahmet Baran Yazgan, temeli 2019’da atılan ve bitiş tarihi sürekli ertelenen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yeniden gündeme taşıdı. “Türkiye’nin hızlı tren ile Avrupa’ya bağlanacağı” vaadiyle başlayan projenin 229 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Yazgan, projenin Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul olmak üzere 4 ili kapsadığını anımsattı.

2023'TE HİZMETE GİRECEKTİ

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun hattın 2023’te hizmete gireceğini söylediğini belirten Yazgan “2024’te hatta incelemelerde bulunan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmının 2025’te, tamamının ise 2028’te faaliyete geçeceğini öne sürdü. Hattın halen faaliyete geçmediği göz önüne alındığında bu açıklamanın da yerel seçimlere dönük propaganda amacı taşıdığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

‘BU BİR YÖNETİM İFLASIDIR’

Bu süreçte projenin öngörülen maliyet tutarının sürekli arttığını vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

“2019 yılında öngörülen maliyet, 7,4 milyar liraydı. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na göre öngörülen maliyet, Halkalı-Çerkezköy kısmı için 55,3 milyar lira ve Çerkezköy-Kapıkule kısmı için 58,2 milyar lira olmak üzere 113,5 milyar liraya çıktı. Bu da yüzde 1.433’lük bir artış demektir. Başka bir ifadeyle maliyet, 7 yılda 14 kat arttı. Projede 25 milyar liralık dış kredi ve 14,9 milyar liralık da AB hibesi kullanılıyor. Öte yandan, 2022 olan öngörülen bitiş yılı, projenin Çerkezköy-Kapıkule kısmı için 2026, Halkalı-Çerkezköy kısmı için de 2027 olarak belirtiliyor. 7 yılda yüzde 1.433 oranında artan bir maliyet tablosu, sadece bir yatırım hesabı hatası değildir; bu bir yönetim iflasıdır. Türk Lirası’nın erimesi ve plansızlık, hızlı tren hattını bir ‘halk hizmeti’ olmaktan çıkarıp, halkın sırtına yüklenen bir ‘maliyet kamburu’ haline getirmiştir.”