Halkalı’da konut şantiyesinde dört gün öncesinin yemekleri servis edildi: 700 işçi zehirlendi
Halkalı’da Tema 2 Halkalı Konutları şantiyesinde yedikleri yemekten zehirlenen işçiler Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İstanbul Halkalı’da önceki gün Tema 2 Halkalı Konutları şantiyesinde 700’e yakın inşaat işçisi yedikleri yemekten zehirlendi. İşçilere dört gün öncesinin yemeklerinin verildiği belirtildi.
Aldığı kamu ihalesi projeleriyle bilinen Tema Proje ve İnşaat’ın Halkalı’daki konut şantiyesinde işçiler yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen işçiler Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan DİSK Devyapı-İş Sendikası Genel Sekreteti Nihat Demir, zehirlenen işçilerin sayısında artış yaşanabileceğine dikkat çekti. Demir, “Bu şantiyede yaklaşık 3 bin işçi çalışıyor ve hepsi bu yemeklerden yemiş. Dört gün öncesinin yemeklerin işçilere vermişler. Can kaybı yok, işçiler çevre hastalerde tedavi ediliyor” dedi. DİSK Devyapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut ise konuyla ilgili İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ihmaline dikkat çekerek “Milyar dolarlık projelere imza atıyorlar ancak işçilere doğru dürüst bir yemek veremiyorlar” diye konuştu.
İşçilerin şantiyesinde çalıştığı Tema 2 Halkalı Konutları’nda bir dairenin yaklaşık fiyatının 30 milyon lira olduğu öğrenildi.
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