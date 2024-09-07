Halkevleri'nin Hopa temsilcisi Dursun Ali Koyuncu gözaltına alındı
Halkevleri'nin Hopa temsilcisi Dursun Ali Koyuncu evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Halkevleri Hopa Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu sabah saatlerinde evine yapılan jandarma operasyonla gözaltına alındı.
Koyuncu Hopa'da yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın azmettiricilerinin bulunması için mücadele yürütüyordu.
Hopa Halkevi X hesabından yapılan açıklama şöyle:
''Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır.
Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır!
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…''
Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır.— Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) September 7, 2024
Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır!
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz… pic.twitter.com/oi8LuKDQMx
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