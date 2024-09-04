Özgür Özel'den 'Hopa' açıklaması: 'Saldırıyı lanetliyorum'

Hopa'da ağaç kesimine karşı çıkanlara düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü saldırıya tepki gösteren CHP lideri Özel "Ranta karşı ormanı korumak için mücadele edenlere ateş açılmasını lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:59
Özgür Özel'den 'Hopa' açıklaması: 'Saldırıyı lanetliyorum'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Hopa ilçesinde mesire alanı yapımı için ağaç kesimine tepki gösterenlere düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Hopa’da ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını lanetliyor, açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'a Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HOPA'DA NELER OLDU?

Hopa'nın Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için iş makineleri dün sabah ormanlık alana girdi. Ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. 

Saldırıda Reşit Kibar hayatını kaybetti, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı.


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