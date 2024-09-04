Hopa'da halkın üzerine ateş açarak 1 yurttaşı öldüren zanlı tutuklandı

Artvin Hopa'da mesire alanı projesine karşı çıkan köylülere silahla ateş açan ve 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ustabaş tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:58
Hopa'da halkın üzerine ateş açarak 1 yurttaşı öldüren zanlı tutuklandı
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Artvin’in Borçka ilçesinde önce taş ocağı ardından turizm alanı olarak ranta açılmak istenen Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemek isteyen halkın üzerine ateş açarak Reşit Kibar (46) isimli yurttaşı öldüren zanlı Muhammet Ustabaş tutuklandı.

İki kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan diğer şüpheli Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

YAPISOY adlı şirketin ihalesini aldığı bölgede turizm tesisi yapımı için bin ağacın kesilmesi planlanırken dün iş makinalarının ormanlık alana gittiğini gören bölge halkı ağaç kesimini engellemek için harekete geçmişti.

Araçları durdurmak isteyen köylüler, bölgede şirketle bağlantılı olduğu bilinen ve 2019 yerel seçimlerinde köyün muhtar adayı olan Muhammet Ustabaş ile karşı karşıya geldi. Muhammet Ustabaş, sözlü tartışmanın ardından köylülere silahla saldırdı. Saldırıda üç kişi yaralandı.

Ağır yaralanan Reşit Kibar yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer iki kişi Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kibar için bugün Hopa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçedeki cenaze törenine çok sayıda yurttaş katıldı.


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