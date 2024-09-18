‘Halkımızı tanımakta fayda var’ diye açıkladı: Yurttaş sosyal medya yasaklarına nasıl bakıyor?
Metropoll’ün yaptığı ankete göre, sosyal medyanın yasaklanmasını en çok isteyen yüzde 62,7 ile AKP seçmeni olurken, onu yüzde 54,6 ile MHP izledi. Katılımcıların ise yüzde 42.6’sı sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor.
Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar, toplumun sosyal medya yasaklarına nasıl baktığına ilişkin anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Sencar'ın paylaştığı verilere göre "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,6 "evet", yüzde 53 ise "hayır" cevabını verdi.
Sencar'ın sosyal medya hesabından "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" mesajıyla paylaştığı ankete katılanların siyasi tercihlere göre dağılımı şöyle:
AKP
Evet: yüzde 62,7
Hayır: yüzde 32,8
Fikrim yok: yüzde 4,5
CHP
Evet: yüzde 24,4
Hayır: yüzde 71
Fikrim yok: yüzde 4,6
MHP
Evet: yüzde 54,6
Hayır: yüzde 43,1
Fikrim yok: yüzde 2,3
İYİ Parti
Evet: yüzde 18,5
Hayır: yüzde 72,7
Fikrim yok: yüzde 8,8
DEM Parti
Evet: yüzde 34,9
Hayır: yüzde 64,3
Fikrim yok: yüzde 0,8
Diğer
Evet: yüzde 34,9
Hayır: yüzde 61,7
Fikrim yok: yüzde 3,4
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