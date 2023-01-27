Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen oldu

Halk TV'nin internet sitesi halktv.com’tr’nin genel yayın yönetmenliği görevine gazeteci Ercüment İşleyen getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:45
Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen oldu
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Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen oldu

Söz konusu transferi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahiroğlu paylaşımında, "Halk TV Ailesi güçlenerek büyüyor. İnternet medyasının önde gelen ismi Ercüment İşleyen de Halk TV ailesine katıldı. İşleyen, http://halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak gücümüze güç katacak. Kendisine hoş geldin diyor, medya dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yaklaşık iki yıl önce Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Hakan Çelenk, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.


Cafer Mahiroğlu Ercüment İşleyen Halk TV

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