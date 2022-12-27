Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu

27 Aralık 2022 Salı, 15:41

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, 23 Aralık cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nın hemen yanındaki yol kenarında baygın hâlde bulunmuş, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Halk TV, kanalın Youtube Koordinatöri Uğur Yanıkel'in ölüm nedeninin belli olduğunu duyurdu.

Haberde otopsi işlemlerini yapan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan bilgiye göre Yanıkel'in “travmatik bir ölüm” sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre düşmeye bağlı bel omuru kırılan Yanıkel'in aort damarının yırtıldığı rapora yansıdı.

Yanıkel'in geçen cumartesi günü Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta, 3 metrelik yükselikten düştüğü görüntülere yansımıştı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada hayatını kaybetmişti.