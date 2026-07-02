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Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı

Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı

2.07.2026 23:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı

2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan Haluk Levent, "Yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım" dedi.
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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları da yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, denetimlerden sonra aktif görevini sonlandıracağını duyurdu.

Levent, şunları söyledi:

"Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim.

Ahbap’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.”

 

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