Müge Anlı, İlber Ortaylı, Acun Ilıcalı... Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: İlk sırada Haluk Levent var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İlk sırada deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunan AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:13
Müge Anlı, İlber Ortaylı, Acun Ilıcalı... Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: İlk sırada Haluk Levent var
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü, şarkıcı ve AHBAP Derneğinin kurucusu Haluk Levent oldu.

Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu depremzedelere yapılan yardımlarda ön plandaydı.

Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı ve Acun Ilıcalı yer aldı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:

1. Haluk Levent %68

2. Müge Anlı % 50

3. Kenan İmirzalıoğlu %49

4. İlber Ortaylı %48

5. Acun Ilıcalı %46


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