Haluk Levent saat verdi: 'Ve başlıyoruz...'
Ünlü müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin deprem bölgesi için yapacağı çok önemli bir projeyi açıklayacağını duyurdu. Levent, Twitter'dan saat verdi.
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 11 ilde ağır yıkımlara neden olan depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı.
Deprem felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan ünlü müzisyen Haluk Levent, son olarak yeni bir gelişmeyi duyurdu.
SAAT VERDİ: BAŞLIYORUZ"
Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent, "Hazırlıklar bitti çizimler bitti. Ve başlıyoruz. Bu akşam saat 20.00 de AHBAP Derneği'nin, deprem bölgesi için yapacağı çok önemli bir projeyi açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
Hazırlıklar bitti çizimler bitti.— Haluk Levent (@haluklevent) April 4, 2023
Ve başlıyoruz.
Bu akşam saat 20.00 de Ahbap Derneğinin, deprem bölgesi için yapacağı çok önemli bir projeyi açıklayacağım.??
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