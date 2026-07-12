AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltına alındı. Peki, Haluk Levent gözaltına mı alındı? Haluk Levent neden gözaltına alındı?

HALUK LEVENT GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Haluk Levent için yöneltilen suçlamaların dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.

BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, başkanlık görevini bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında toplanan bağışlarla uzun süredir gündemde olan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, derneğin denetim süreçleri ve deprem dönemine ait faturalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, “Başkanlığı, devam eden projelerimizi tamamladıktan ve bir sonraki denetimi de başarıyla geçirdikten sonra bırakmayı düşünüyorum. Bir AHBAP gönüllüsü olarak yine dernekle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Deprem dönemindeki harcamalara da değinen Levent, derneğin bugüne kadar yedi kez denetlendiğini belirtti. Yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren Levent, “Sağlık sorunlarımla profesyonel hayatımı da çok aksattım. Müziğimi aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum. Kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim. Bu nedenle AHBAP’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuşmuştu.