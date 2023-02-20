Haluk Levent Hatay'dan arama kurtarma görüntülerini paylaştı: 'Sesler gelmeye devam ediyor'

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Hatay’da yıkılan bir apartmanda başlayan arama kurtama çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 22:23
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkılan bir apartmanda AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Levent, görüntüleri “Şehit Murat Apaydın caddesinde yıkılan bina. AFAD ekipleri müdahale ediliyor” notuyla yayımladı.

 



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