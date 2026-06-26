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Haluk Levent'in kardeşi, Şile Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Haluk Levent'in kardeşi, Şile Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

26.06.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haluk Levent'in kardeşi, Şile Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor.
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CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi arasında, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.

Belediyeye yönelik yapılan son operasyonun da, daha önceki iki operasyonda elde edilen dokümanların yanı sıra, 'etkin pişmanlık'tan faydalanan kişilerin beyanları ve 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadeleri doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Şile Belediyesi'ne ilk dalga operasyon, 10 Temmuz 2025 tarihinde yapılmıştı. Belediyeyi 1994 yılından sonra ilk kez CHP’ye kazandıran Kabadayı, şafak operasyonu ile gözaltına alınmış ve 14 Temmuz'da da tutuklanmıştı.

 

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