Haluk Levent 'Kızılay' eleştirilerine yanıt verdi: 'Bugün olsa inanın aynasını yapardık'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:20

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:20

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı. Söz konusu haberin ardından AHBAP ve Kızılay'dan doğrulama gelirken sosyal medyada çok sayıda eleştiri yöneltildi.

Yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle iktidar çevrelerince hedef gösterilen AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, "Neden açıklama yapmadınız" eleştirilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "Hepinizi anlıyorum. Neden önceden siz açıklamadınız diyorsunuz bunu da anlıyorum. Bir eksiğimiz varsa yakında denetim raporlarında görünecekti. Ben en başta bu bölgede acı çekenleri düşünmek zorundayım. Bugün olsa inanın aynasını yapardık. Eleştiriliyoruz. Sizin canınız sağ olsun" dedi.

İşte o paylaşım: