Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen'in ne kadar bağış yaptığını Haluk Levent sosyal medya hesabından açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:15
Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.

Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.

 


Gülşen bağış Haluk Levent

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