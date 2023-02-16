Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı
Şarkıcı Gülşen'in ne kadar bağış yaptığını Haluk Levent sosyal medya hesabından açıkladı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremler sonrası ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılanan Gülşen oldu. Yurt dışında olduğu bilinen Gülşen sessizliğini korurken Haluk Levent şarkıcının ne kadar bağış yaptığını paylaştı.
Gülşen Haluk Levent'in açıklamasına göre 1 milyon TL depremzedeler için AHBAP'a bağışta bulundu.
Turkey Mozaik Foundation 87 bin pound@baris_arduc depremin başında 1 milyon 100 bin ? bağış yaptı. Bazen unutuyorum yazmayı@teyitorg 100 bin ?@tmhantakya The Museum Hotel Asfuroğlu Ailesi 500 bin ?— Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023
@gulsen 1 milyon ?
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