Haluk Levent, Semra Dinçer'in ölümünün ardından dikkat çeken detayı paylaştı

02 Kasım 2021 Salı, 11:24

Oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri nedeniyle 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, bilinmeyen bir olayı da anlattı.

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok kişi için bağış toplayan Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

SEMRA DİNÇER'İN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Köşe Dönücü 1984

Barışta Savaşanlar 1993

Suçlu Kim 1994

Kaçıklık Diplomasi 1998

Örümcek Merve 1998

Kıvılcım 1999

Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999

Filler ve Çimen 2000

Gökten Düşen Hazine 2000

Kimyacı 2000

Martılar ve İstanbul 2000

Profesyoneller 2000

Zehirli Çiçek 2000

İçimizden Biri 2000

Benim İçin Ağlama 2001

Tatlı Hayat Mehpare 2001

Berivan 2002

Kumsaldaki İzler 2002

Kırık Ayna Firdes 2003

Mihrali 2003

Fırtına Hayatlar 2004

Perçem 2004

Döngel Kerhanesi Didar 2005

Yolun Sonu 2005

Kaybolan Yıllar Rosa 2006

Yağmurdan Sonra Defne 2006

Geniş Zamanlar Sıdıka 2007

Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008

Leylan Sebahat 2007

Derman Adalet Hemşire 2008

Goncakaranfil 2008

Kardelen Şermin 2008

Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010

Maskeli Balo 2010

Dinle Sevgili Ülfet 2011

Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011

İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017



