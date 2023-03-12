Haluk Levent'ten Ali Fuat Atik paylaşımı
AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, kanser tedavisi gören ve deprem bölgesinde bulunan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e ilişkin paylaşımda bulundu.
CNN Tük muhabiri Fulya Öztürk, depremde ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Hatay'da koordinasyon valisi olarak çalışmalarını sürdüren Denizli Valisi Ali Fuat Atik' ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Atik'in kanser hastası olduğunu belirten Öztürk, yaptığı fotoğraflı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
" 'Git diyorlar. Gitmem diyor'
Fotoğraftaki kişi Denizli Valisi Ali Fuat Atik. Kanser hastası. Depreme kadar kimse bilmiyormuş.
Vali, Hatay’a koordinatör vali olarak görevlendiriliyor. Her şey ortaya çıkıyor. Boynuna taktığı kemoterapi şişesiyle çalışıyor"
"UYUMUYOR DA GALİBA"
Depremin ilk gününden beri bölgeye destek olan AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent de Fulya Öztürk'ün paylaşımını alıntıladı.
Levent yaptığı paylaşımda Atik'e ilişkin "Doğru.İlk günden itibaren görevinin başında. İki gün ayrıldı. Kemoterapi tedavisi gördü tekrar geldi. Uyumuyor da galiba. Hangi saat olsa bulabilirsiniz onu" ifadelerini kullandı.
Doğru.— Haluk Levent (@haluklevent) March 12, 2023
İlk günden itibaren görevinin başında.
İki gün ayrıldı. Kemoterapi tedavisi gördü tekrar geldi.
Uyumuyor da galiba.
Hangi saat olsa bulabilirsiniz onu. https://t.co/O1BAiGXKz3
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