Hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

İzmit'te, hamam suyunun yüksek pH derecesinden etkilenen 10 kadın, fenalaştı. Ayakta 3 kişi tedavi edilirken, 7'si hastanelere kaldırıldı.

DHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 15:26
Hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu
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Olay, öğle saatlerinde, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’taki hamamda meydana geldi. Hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesiyle 10 kişi, fenalaştı.

Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.


İzmit hamam Hastane

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