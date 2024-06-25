Hamamda düşüp bayılan kişi kurtarılamadı

Eskişehir’de gittiği hamamda rahatsızlanıp bayılan ve başını çarpan, ambulansta duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Alıcı (70), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:12
Hamamda düşüp bayılan kişi kurtarılamadı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’nde dün hamama giden Mehmet Alıcı, bir süre sonra rahatsızlanıp yere düştü ve başından yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi hamamda yapılan Alıcı, sedyeyle ambulansa taşındı.

Mehmet Alıcı’nın, hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Alıcı, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Mehmet Alıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Alıcı’nın cenazesi toprağa verilmek Samsun’a gönderildi.


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