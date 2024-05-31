Otelde yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Denizli'de, ailesiyle termal otele giden Ayşegül Dedek, yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Dedek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:46
Otelde yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Ailesiyle otele giden Ayşegül Dedek, yüzme havuzunun kenarında oynarken suya düştü. Çevredekilerin fark etmesiyle Dedek, havuzdan çıkarıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Dedek'i önce Sarayköy Devlet Hastanesi'ne, ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. 6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Dedek, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


yoğun bakım haberleri Otel haberleri Havuz haberleri Denizli haberleri

İlgili Haberler

Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu

Zonguldak'ta kayıp çocuk ormanlık alanda uyurken bulundu
İlkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çocuklarının gözünün önünde cinayet işlemiş

Çocuklarının gözünün önünde cinayet işlemiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Muğla’da deniz otobüs seferleri düzenlenecek

Muğla’da deniz otobüs seferleri düzenlenecek
Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!

Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!
Gaddar final mi yapıyor, ne zaman bitecek?

Gaddar final mi yapıyor, ne zaman bitecek?
MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi

MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Alanya’da yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Alanya’da yakalandı