Kalp krizi geçiren postane müdürü kurtarılamadı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:21

Denizli’nin Çal ilçesinde görev yapan postane müdürü Adil Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Adil Güven için ailesi ve mesai arkadaşlarının isteği üzerine, yıllarca Çal ilçesinde hizmet ettiği postane binası önünde tören düzenlendi.

Törene ilçe postane müdürünün ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.



Çal postanesinde yapılan törende duygusal anlar yaşandı. Helallik alınmasının ardından Adil Güven’in cenazesi Çal Çarşı Camisine getirildi.

Güven’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bilecik’e gönderildi.