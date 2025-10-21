AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Peki, Hamdi Akın kimdir? İş insanı Hamdi Akın neden ifadeye çağrıldı?

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Ankara’da sürdüren Akın, Mustafa Kemal Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1976 yılında AKFEN'i kurarak ticaret ve sanayi alanındaki faaliyetlerini büyüttü. İnşaat malzemeleri satışıyla başlayan şirket, zamanla altyapı yatırımlarına yöneldi. Akın’ın liderliğinde AKFEN, Türkiye’nin önemli projelerinde yer aldı. Antalya Havalimanı Terminal Binası ile elde edilen başarı, grubun büyüme yolundaki ilk büyük adımı oldu.

1997’de Tepe Grubu ile ortaklık kurarak TAV Havalimanları Holding'in temellerini atan Akın, İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini kazanarak sektörde öncü bir konuma ulaştı. Bugün Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Hamdi Akın, enerji, turizm, gayrimenkul ve altyapı alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.

HAMDİ AKIN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bununla beraber, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldığı öğrenildi.