Genel cerrahi uzmanı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR’ın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA’nın haberine göre kaza, 19 Aralık’ta Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan dönen otomobile çarptı.

GENEL CERRAHİ UZMANI AĞIR YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Abdulkadir Akharman, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MERSİN’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Akharman’ın cenazesi, memleketi Mersin’de toprağa verilecek. Diğer yandan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, taziye mesajı paylaştı: “Derik Devlet Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Abdulkadir Akharman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz” dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.