Hamile eşini kayalıklardan itmişti: Cezaevinde de para peşinde olduğu ortaya çıktı
Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldüren katil Hakan Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Aysal 'gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
UZLAŞMAK İÇİN 5 BİN LİRA İSTİYOR
Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde olduğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
DAVA AÇILDI
Talha Y.'nin Facebook'ta "Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olu"' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan Aysal'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.
Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.
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