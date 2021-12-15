Hamile kadın Covid-19'dan öldü, bebeği yaşam mücadelesi veriyor
Bursa'da hamile kadın, bir ay önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Annenin karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Bebek kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Özgen İlhan (25), bir ay önce Covid-19'a yakalandı.
Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı.
Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi.
Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.
Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.
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