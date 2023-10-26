‘Hamile olduğu için Milli Takım'dan çıkarıldı’ iddiaları Meclis gündeminde

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:10

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:10

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, satranç oyuncusu Kübra Öztürk Örenli’nin, hamile ve çocuklu olduğu gerekçesiyle Satranç Federasyonu tarafından Milli Takımdan çıkarıldığı iddialarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu.

Sevda Erdan Kılıç, “Hayatın her alanında kadınların önüne çekilen setlere bir yenisi daha eklendi. Satranç Milli Takımımızın başarılı sporcularından Kübra Öztürk Örenli’nin bir anda milli takım bursu kesilerek takımdan çıkarıldığı kendisine iletilmiş. Milli takımdan çıkarılma ve bursun kesilme sebebi çocuklu ve hamile olması. Federasyon yetkilisinin kendisine, ‘Bu halde nereye gideceksin zaten hamilesin. Avrupa kadınlarda oynamasan ne olacak, Türkiye kadınlarda oyna’ dediğini belirtiyor. Federasyonun bu tutumu, ülkede kadınlara bakış açısının ne kadar yozlaştığının sadece bir örneği. Federasyon başkanının kadın olduğu bir branşta bu durumun yaşanmış olması da endişe verici” diye konuştu.

“ÇOCUKLU OLMAK ENGEL OLMAMALI”

Hamilelik veya çocuk sahibi olmak, kadınların profesyonel spor kariyerlerini sonlandıramayacağını belirten CHP’li Kılıç, “Kübra Öztürk Örenli'nin maruz kaldığı bu haksız uygulama, Türkiye'nin uluslararası arenada kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusundaki zayıf olan karnesini daha da zayıf hale getirmiştir. Kübra Öztürk Örenli'nin durumu, bir dönüşüm çağrısıdır. Sporun cinsiyet ayrımcılığını desteklememesi gerektiğini ve kadın sporcuların haklarının korunması gerektiğini göstermektedir. Kadınların spor alanında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir gereği olarak önümüzde durmaktadır” ifadelerini kullandı.

“DERHAL SORUŞTURMA AÇIN”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na seslenen Kılı, “Türkiye Satranç Federasyonu’nun, Kübra Öztürk Örenli’nin takımdan çıkarılmasına yönelik olarak öne sürdüğü savunma ise vahim ötesidir. Cinsiyet ayrımcılığının vücut bulmuş halidir. Sayın Federasyon yetkililerine bir anımsatma yapmak isterim, Türkiye’nin de kabul ettiği uluslararası sözleşmeler, kadınların ihtiyaçlarına göre bütçe yapılmasını tavsiye eder. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı göreve çağırıyorum, derhal Kübra Öztürk Ören’in gündeme getirdiği iddialarla ilgili soruşturma başlatılmalıdır. Kadın sporcularımızın başarılarıyla taçlanan Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda bu örneklerin yaşanmasına izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.