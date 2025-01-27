Hamzabeyli'den giriş yapmış... Ekiplerden sınır kapısında 'uyuşturucu' operasyonu: TIR'da 870 kilo skunk ele geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Hamzabeyli'den giriş yapmış... Ekiplerden sınır kapısında 'uyuşturucu' operasyonu: TIR'da 870 kilo skunk ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:25

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giren demir cevheri yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldı.

2 GÖZALTI

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada 1 tonluk fiber torbaların ortasına gizlenmiş halde 870 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Etiketler: #Hamzabeyli #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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