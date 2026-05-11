Hande Erçel'den Ayşe Barım hamlesi: ID İletişim'i profilinden kaldırdı

11.05.2026 23:39:00
Hande Erçel, menajeri Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu 'ID İletişim' yazısını Instagram profilinden kaldırarak ajansın resmi hesabını takipten çıktı.

Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Erçel, menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının ibaresini profilinden kaldırırken, ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.

Konuyla ilgili ünlü oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alındı ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek tutuklanmıştı. Erçel menajeri Ayşe Barım'ın duruşmalarına katılmış, destek vermişti.

