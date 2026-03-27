Hande Erçel serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınmış isimlere yönelik yürütülen "yasaklı madde" soruşturması devam ederken hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, test için örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.

Erçel, bugün Türkiye’ye dönmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adiyesine ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından test amacıyla saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Örnekleri veren Erçel serbest bırakıldı.

"DEVLETİNE GÜVENEN BİRİYİM" DEMİŞTİ

Hande Erçel, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmış ve "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacı" öne sürülerek, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın da bulunduğu 16 kişiye "kullanmak için yasaklı madde bulundurma veya kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamaları yöneltilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişinin evleri basılmış, 14'ü gözaltına alınırken Kaan Mellart ile Hande Erçel için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli ve Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren ise tutuklanmıştı.