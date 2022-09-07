Hande Fırat, Berna Laçin arasındaki '15 Temmuz' tartışmasına Nedim Şener de dahil oldu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:56

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı canlı yayın, sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından Aktif Haber’in “CNN Türk’ün Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın, Erdoğan’nın halkı sokaklara çağırdığı görüşmeyi, MİT’çi Nuh Yılmaz’la önceden ayarladığını gazeteci Cevheri Güven ortaya çıkarıldı” iddiasını alıntılayarak "Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz https://t.co/Nu9OK6MnCS — berna lacin?? (@bernalacin35) September 6, 2022

Hande Fırat, Berna Laçin'e yanıt olarak "Meğer 15 Temmuz’dan beri karın ağrısı çekiyormuş zavallı ???? sonunda rahatlamıştır. Herhalde" dedi. Fırat'a destek veren gazeteci Zafer Şahin de şöyle bir paylaşım yaptı: "Fetö’nün ve kullanışlı aparatlarının Hande Fırat’a kini hiç bitmeyecek.. İyi ki benim arkadaşımsın cesur insan… "

Meğer 15 Temmuz’dan beri karın ağrısı çekiyormuş zavallı ?? sonunda rahatlamıştır.Herhalde https://t.co/uA1gJF9Blc pic.twitter.com/CQ6NECn0KO — Hande Fırat (@handefrt) September 6, 2022

Tartışmaya dahil olan Nedim Şener ise Berna Laçin'e yönelik, "Hayatında belki de en doğru şeylerden birisi, benim serbest kalmam için yazdığındır çünkü ben masumdum. Hayatındaki en büyük hatan, darbe 'film' deyip FETÖ’cülere direnenlere 'evinizden çıkmayın' korkaklığını göstermen, 5 yıl sonra bir FETÖ yalanına aparat olmandır" ifadelerini kullandı.

"HER AN SEDAT PEKER VİDEOSU KORKUSU İLE YAŞAYANLAR..."

Berna Laçin ise sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi;

"Bir dakika suç işliyorsunuz! Bir tane yan yana fotomu bulun, sokağından geçmişliğimi çıkarın ortaya! Kol kola girenlerin haddi değil bana iftira atmak! Türkçe Olimpiyatlarını sunmayı hiç kabul etmedim diye bin tane laf bana söylendi şimdi öyle atıp tutmak yok hodri meydan!

İnternette bir sürü yerde bir gazeteci ile ilgili iddialar var! Gazetenin patronu Aydın Doğan’ın ağzından bile video var. Ben de “bu haberin doğrusu nedir ” diye sordum? Bu kadar bağırıp hamaset yapacağınıza konuyu açıklayıp internete “gerçeğin” izini bırakın!

Kısaca hadi ordaaaaaaaaan! Her an Sedat Peker videosu korkusu ile yaşayanları da muhatap alıp kendimi yoramam..."

Laçin son olarak Şener'e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı;

"'Film olduğunu anlayan' yazan Süpermen mesela neresinden uydurmuştur

a-kendi fikri neyse zikri o dur b-hissi kablelvuku c-rüyasında görmüştür d-soruları çalmıştır

Değişimde ve dönüşümde sınır tanımayanlarda bugün Hadi size malzeme şimdi programlarda da konuşun, para kazanın"