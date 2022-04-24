Hande Fırat ve Şahan Gökbakar arasında sosyal medyada 'kira' tartışması

24 Nisan 2022 Pazar, 12:37

Türkiye'deki hayat pahalılığı, ev ve kira fiyatlarında da fazlasıyla hissediliyor. Ülkede yeni bir ev almak veya kiralık bir ev bulmak, günden güne zorlaşıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, konut krizi tartışmasında, "Ayılmanızı bekliyorum" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.

Hande Fırat, program öncesi Twitter hesabından takipçilerine, "Ev fiyatları ve kiralar !!! Niye bu kadar yüksek ? Yanıtlarınızı bekliyorum" diye sormuştu.

"AYILMANIZI BEKLİYORUM"

Şahan Gökbakar ise Fırat'ın bu paylaşımını alıntılayarak şu notu düşmüştü:

"Ben de çok şaşırdım gerçekten...Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikaten? Yanıtları bekliyorum, ama ne olur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum."

FIRAT YANIT VERDİ

Fırat, Gökbakar'a Twitter hesabından şu yanıtını verdi:

"Sevgili Şahan baya eski tanışıyoruz. Kaçırdıysan dün programda tartıştık. Gelen yorumları okuyorum. Keşke sen de atsaydın. Çıkan sonuçları merak edersen; hammadde yüksek, enflasyon yüksek, arz yetersiz, kriz dönemlerinde en yüksek artış konutta oluyor.

Kiralara tüm bunların yanısıra uçan ev sahibi isteklerini de ekleyebilirsin."