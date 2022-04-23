Şahan Gökbakar'dan, 'Ev fiyatları niye bu kadar yüksek?' diye soran Hande Fırat'a yanıt
Program öncesi sosyal medyadan ev fiyatları ve kiraların neden bu kadar yüksek olduğunu soran gazeteci Hande Fırat'a, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yanıt geldi. Gökbakar "Ayılmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki hayat pahalılığı, ev ve kira fiyatlarında da fazlasıyla hissediliyor. Ülkede yeni bir ev almak veya kiralık bir ev bulmak, günden güne zorlaşıyor. Gidişata yönelik tepkiler sürerken; komedyen Şahan Gökbakar'ın gazeteci Hande Fırat'a sosyal medyada yazdığı yorum, gündem oldu.
Hande Fırat, program öncesi Twitter hesabından takipçilerine, "Ev fiyatları ve kiralar !!! Niye bu kadar yüksek ? Yanıtlarınızı bekliyorum" diye sordu.
"AYILMANIZI BEKLİYORUM"
Şahan Gökbakar ise Fırat'ın bu paylaşımını alıntıladı.
Ünlü komedyen, paylaşımına şu notu düştü:
"Ben de çok şaşırdım gerçekten...Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikaten? Yanıtları bekliyorum, ama ne olur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum."
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