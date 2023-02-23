Hande Fırat yüzde 99 diyerek seçim tarihini duyurdu: 'Erdoğan'a sunum yapıldı'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 08:55

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:16

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında seçim takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

"Yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" diyen Hande Fırat, "Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Biri parti dışında bir merkezde, diğeri partide. Yani parti dışında bir merkez derken birçok teknik kişi bir araya geldi 'seçim hangi tarihte yapılmalı?' diye. Sonrasında da partide kurmaylar bir araya geldi. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında Mayıs'ta seçim yapılacak görünüyor" dedi.

ERDOĞAN'A SUNUM

Seçim için yapılan toplantılara ilişkin ayrıntı da veren Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bugün iki toplantı vardı. Biri gündüz yapıldı, "Acaba teknik olarak imkanlar yeterli olacak mı?, YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayabilecek mi?" diye bakıldı. 17 Şubat'ta yazmıştım ben, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta ısrarcı. Bazı partililer de 18 Haziran istiyor" diye. Cumhurbaşkanı'nın bu isteğinin ardından bugün hem YSK hem de partinin teknik isimleri çalıştı. Akşam saatlerindeyse Binali Yıldırım'dan seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısına, Numan Kurtulmuş'a kadar Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. O toplantıdan bana gelen bilgi şu an yüzde 99 oranında seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde.

TALİMAT VERMİŞ

Deprem bölgelerindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı üzerine yapılan çalışmaları da açıklayan Hande Fırat, "Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak. Deprem bölgesinde ise muhtemelen konteynerler tercih edilecek. Cumhurbaşkanı söylediğinin arkasında durmak istiyor, 14 Mayıs tarihinin. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlerde yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı, 17 Mayıs tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş" dedi.