Hangi ilçeler il olacak? İl olması gereken 25 ilçe hangileri?

TÜİK tarafından kritik raporlar açıklandı. Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görüldü. Peki, Hangi ilçeler il olacak? İl olması gereken 25 ilçe hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:59
Hangi ilçeler il olacak? İl olması gereken 25 ilçe hangileri?
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1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. TÜİK tarafından beklenen rapor açıklandı. TÜİK verilerine göre il olmaya aday görülen 25 ilçe belli oldu. Peki, Hangi ilçeler il olacak? İl olması gereken 25 ilçe hangileri?

İL OLMAK İÇİN KRİTELER

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

HANGİ İLÇELER İL OLMAYA ADAY?

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494


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