Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman başlayacak?
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Peki, Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman başlayacak?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Peki, Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman başlayacak?
HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.
Etiketler: #vapur #Şehir Hatları
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